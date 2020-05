Khám xét nhà, nơi làm việc của chủ xe là bí thư xã

Chiều 10.5, lãnh đạo Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông khám xét nhà ở và nơi làm việc của ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi), Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (Lâm Hà) là chủ chiếc xe bán tải 51C - 715.70 bị cháy rụi trên QL28 , bên trong xe có thi thể biến dạng, được người dân phát hiện sáng 4.5. Cũng theo Công an H.Lâm Hà, liên quan vụ việc trên, ông Minh vừa bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ tại tỉnh Bình Phước.