Khẩn trương truy vết người liên quan BN 14246 là tài xế từ Bắc Giang vào Lâm Đồng

Theo thông báo, lịch trình di chuyển của BN 14246 (là ông H.V.C). Ông H.V.C. là lái xe hàng đông lạnh của Công ty Tín An Lộc hiện đang sinh sống tại đường Hồ Xuân Hương (P.9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng).

Các ngày 15 - 16.6, ông C. lái xe đến thu mua vải tại địa điểm xã Kiên Thành, H Lục Ngạn, Bắc Giang tiếp xúc với một số người bốc xếp vải lên xe (không nhớ rõ địa chỉ). Trong tháng 6.2021, xe của ông C. đã ra Bắc Giang thu mua vải được 2 chuyến, chuyến đầu trước ngày 10.6 (không nhớ rõ ngày) chuyến 2 từ ngày 15.6.

Phun khư khuẩn tại chốt kiểm dịch Covid-19 trên Quốc lộ 27C nối liền Nha Trang - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 15.6, ông C. lái xe tải đông lạnh xuất phát từ H.Lục Ngạn (Bắc Giang). Lúc 2 giờ 30 ngày 17.6, đến chợ đầu mối hoa quả TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), đang chờ xác minh lại địa điểm cụ thể. Ông C. có xuống xe nói chuyện với chủ hàng, có đeo khẩu trang. Lúc 10 giờ, giao hoa quả tại bến xe Phương Trang (H.Đức Trọng, Lâm Đồng), xuống giao hàng có đeo khẩu trang. Lúc 11 giờ, đến gara ô tô Hà ở Hồ Than Thở, P.9, TP.Đà Lạt, có ngồi uống nước.