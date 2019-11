Khẳng định con gái bị xâm hại vùng kín, một người mẹ ở Hậu Giang kêu cứu

Trong đơn tố giác tội phạm “ xâm hại tình dục ” gửi cơ quan công an, chị N.N.T (ngụ H.Châu Thành, Hậu Giang ) trình bày, chị có con gái là cháu N.C.H. (4 tuổi). Do tin tưởng cô P. là cô giáo dạy con ở trường mầm non, nên chị nhờ cô P. giữ thêm con gái sau giờ học ở trường.