Khánh Hòa: Cháy bãi rác Dốc Đỏ, H.Cam Lâm, hàng trăm hộ dân “ngộp thở”

Ông N.T.A, người dân ở gần bãi rác cho biết, kể từ khi bãi rác bên Dốc Đỏ phát cháy , khói độc cùng mùi hôi thối đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày của hàng trăm hộ dân không chỉ ở xã Cam An Nam mà cả các hộ ở xã Cam An Bắc và Cam Hiệp Nam, khiến người dân "ngộp thở".

Đại diện lãnh đạo xã Cam An Nam cho biết, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng của huyện đã vận động, giải tán người dân, không để tập trung đông người, đồng thời dỡ bỏ chướng ngại vật trên đường. Hiện chưa rõ nguyên nhân bãi rác phát cháy