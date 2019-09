Khánh thành Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, tổng thầu đã đưa dự án vào hoạt động sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch; biểu dương chính quyền và người dân tích cực hỗ trợ dự án... Nhân dịp này, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời cảm ơn đến chính phủ Hàn Quốc, Nhật Bản và các tổ chức tín dụng đã cung cấp tín dụng cho dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, nằm trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận ), do Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do tổ hợp nhà thầu Doosan (Hàn Quốc), Mitsubishi (Nhật Bản) và Tập đoàn Thái Bình Dương (Việt Nam) làm tổng thầu thi công. Nhà máy được đầu tư sử dụng công nghệ lò hơi siêu giới hạn và đốt than nhập khẩu, mỗi ngày đốt hết khoảng 12.480 tấn/ngày, lượng tro xỉ than là 6%.