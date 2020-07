Khảo sát thái độ phục vụ của công chức: Bất ngờ khi 6 tháng chỉ 1 người tham gia!

Như Thanh Niên thông tin, báo cáo thẩm tra do Ban Pháp chế HĐND TP.Đà Nẵng tại kỳ họp lần thứ 15 có nội dung: qua khảo sát, tỷ lệ công dân, tổ chức không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức, do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức... còn tương đối cao.

Đáng chú ý, báo cáo cho hay 100% công dân được khảo sát không hài lòng về thái độ phục vụ , hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận thuộc Sở Công thương TP.Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương TP.Đà Nẵng, cho rằng báo cáo này chưa chính xác. Theo ông Bắc, Ban Pháp chế sử dụng kết quả tại phần mềm khảo sát trực tuyến www.cchc.danang.gov.vn từ ngày 1.1 - 25.6.2020. Giai đoạn này Sở Công thương chỉ có 1 công dân tiến hành đánh giá mức độ hài lòng vào ngày 3.3.2020 và đánh giá kết quả là “chưa hài lòng”.

Ông Bắc cũng cho biết 6 tháng đầu năm 2020, sở này tiếp nhận và xử lý 8.145 hồ sơ; 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng và sớm hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Vì vậy, nếu căn cứ chỉ với số lượng là 1/1 đánh giá chưa hài lòng để công bố tỷ lệ là 100% đánh giá chưa hài lòng là thiếu căn cứ khoa học và không khách quan, không mang tính đại diện.

Nỗi lo từ con số 1 người tham gia

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho biết rất bất ngờ khi vấn đề liên quan đến thái độ phục vụ công chức luôn được người dân quan tâm nhưng lại chỉ có 1 người tham gia khảo sát trực tuyến.

“Chỉ có một người vào đánh giá trong vòng 6 tháng, có nghĩa là phần còn lại họ chẳng buồn tham gia? Nếu đúng vậy thì điều này còn nặng nề hơn với những con số phần trăm kia”, BĐ Quốc Bảo góp ý.

“Nói nghe hơi sai sai. Tại sao đề ra khảo sát ý kiến mà chỉ có 1 người đánh giá. Nghe không hợp lý gì hết”, BĐ Khoa Nguyen ý kiến.

Xem lại tính khoa học, khách quan

Mặc dù “choáng” với khảo sát chỉ có 1 người tham gia, nhưng nhiều ý kiến cũng đồng tình cho rằng nếu đúng Ban Pháp chế chỉ căn cứ vào 1 đánh giá của công dân trên phần mềm khảo sát để xác định tỷ lệ 1 đánh giá chưa hài lòng/tổng số 1 đánh giá (tương đương với 100% đánh giá) thì chưa đảm bảo yêu cầu về tính khoa học, chưa khách quan, chưa mang tính đại diện và chưa phản ánh thực tế. “Hài không chịu được, 1/1 = 100%, các vị cần xem lại cách làm việc và thẩm định lại thông tin trước khi công bố”, BĐ tên Nhạc ý kiến.

“Trước hết nên tiếp thu nội dung của 1 ý kiến không hài lòng. Việc dùng 1 ý kiến để xác định 1/1 = 100% đúng là chưa phải con số đại diện. Ban Pháp chế HĐND TP.Đà Nẵng nên kiểm tra để có cơ sở đánh giá toàn diện hơn”, BĐ Thanh Bùi góp ý.

BĐ Đức Nghĩa cho rằng: “Với vai trò quan trọng của mình Ban Pháp chế HĐND TP cần phải cẩn trọng hơn khi công bố những thông tin nhạy cảm như thế này. Hiện nay việc cải cách thủ tục hành chính đang được các nơi thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên nếu vô tình để những thông tin thiếu cơ sở khoa học sẽ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có”.