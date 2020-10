Khó xử lý hậu quả tại dự án khu đô thị Đa Phước ?

Như Thanh Niên đã thông tin, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra (KLTT) việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại dự án KĐT quốc tế Đa Phước. Theo KLTT, năm 2005, UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 KĐT - sân golf Đa Phước. Sau nhiều lần điều chỉnh, khu phức hợp đô thị - sân golf Đa Phước triển khai 2 dự án, gồm: dự án KĐT Đa Phước, diện tích 181 ha (gọi tắt là dự án 181 ha) ban đầu giao cho Công ty Daewon Cantavil làm chủ đầu tư, nhưng sau đó chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần cho các doanh nghiệp của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và đổi tên thành Công ty TNHH The Sunrise Bay; dự án còn lại là khu nhà phố và biệt thự bờ biển Thanh Bình được xây dựng trên diện tích 29 ha (gọi tắt là dự án 29 ha) do Công ty TNHH phát triển nhà Đa Phước (Công ty Đa Phước), cũng là doanh nghiệp của Vũ “nhôm” góp vốn thực hiện. Theo KLTT, UBND TP.Đà Nẵng và các ban ngành ký thỏa thuận với Công ty Daewon Cantavil thời điểm 2006 có một số nội dung không đúng quy định của pháp luật, như: xác định tiền thuê đất và mặt nước (dự án 181 ha chỉ phải nộp 10 triệu USD trong 50 năm cho 145 ha đất) không có cơ sở, cùng các vi phạm quy định về đất đai. Cả 2 dự án trên đều lấn biển nhưng chủ đầu tư không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Thanh tra Chính phủ đã chuyển những thông tin, tài liệu sai phạm tại 2 dự án này đến Bộ Công an để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật; kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm. Đồng thời, thực hiện các thủ tục, quy trình thu hồi dự án 181 ha đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Dự án 29 ha cũng được tòa án tuyên thu hồi.