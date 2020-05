Khởi động lại nền kinh tế: Khó khăn gấp đôi, quyết tâm gấp ba

Thông tin tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020, ông Dũng cho hay, CPI tháng 4 giảm 1,54% so với tháng trước, tuy nhiên CPI bình quân 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ tăng 4,9% - mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2016 - 2020. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn do hạn hán, xâm nhập mặn. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 10,5% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp chỉ tăng 1,8%, mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 tăng 0,8%, mức tăng thấp nhất so với giai đoạn 2016 - 2020; vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện 4 tháng giảm 9,6%. Theo ông Dũng, điểm sáng duy nhất trong những tháng qua là xuất nhập khẩu, khi tính 4 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 3,4%, trong đó xuất khẩu tăng 4,7%; nhập khẩu tăng 2,1%, xuất siêu trên 3 tỉ USD.

Về các giải pháp, Thủ tướng lưu ý sớm nghiên cứu và triển khai kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với diễn biến của dịch trong và ngoài nước, kiên quyết ngăn ngừa không để dịch bệnh bùng phát trở lại; cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân, bảo vệ quyền lợi người nông dân và bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống. Sớm trình Chính phủ ban hành nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bảo đảm cân đối nguồn để triển khai các gói hỗ trợ cho người lao động , bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất kinh doanh phù hợp, trong đó có nguồn vốn vay từ các tổ chức quốc tế, vay trong nước qua phát hành trái phiếu Chính phủ và các nguồn hợp pháp khác, kể cả từ dự trữ ngoại hối để bổ sung nguồn lực cho ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết. Báo cáo Quốc hội, Chính phủ quyết định việc giãn, hoãn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí, lưu ý miễn giảm các loại phí, lệ phí liên quan đến thủ tục hành chính, dịch vụ công, dịch vụ vận tải, logistics... Ông Dũng cũng thông tin, vào ngày 9.5 tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp mặt doanh nghiệp (DN) cả nước để động viên, đồng thời công bố một số chính sách, cơ chế hỗ trợ DN vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, ông Dũng cho biết, nhấn mạnh thành công hay thất bại trong tăng trưởng kinh tế năm 2020 phụ thuộc nhiều vào việc giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là các cơ quan T.Ư phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch được giao và các nguồn vốn từ các năm trước chuyển sang.

Đồng thời, đẩy mạnh thu hút vốn FDI trong thời gian tới, khi các đối tác lớn đang có nhiều động thái thay đổi chiến lược đầu tư kinh doanh, phân tán rủi ro trong đầu tư, nhất là đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực, trong đó có Việt Nam là điểm đến thuận lợi.

Điều tra nghi vấn bảo kê, chống lưng cho Đường “Nhuệ”

Trả lời câu hỏi về việc Bộ Công an có điều tra việc có bảo kê, chống lưng cho băng nhóm Đường “Nhuệ” mà dư luận đặt ra trong thời gian vừa qua hay không, trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định bộ này đang chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra làm rõ.

Theo ông Quang, từ năm 2010 tới nay, Công an Thái Bình xử lý 20 vụ, 15 đối tượng trong đó có đối tượng có mối quan hệ với bị can Nguyễn Xuân Đường, hay còn gọi là Đường “Nhuệ”, Đường Dương. Tuy nhiên, hoạt động của đối tượng Nguyễn Xuân Đường rất tinh vi. “Phần lớn các vụ việc, đối tượng đã xử thì Đường không ra mặt mà chủ yếu đối tượng khác. Do vậy, không có đủ căn cứ để thực hiện xử lý đối với Đường, và trong quá trình thu thập rất khó khăn”, ông Quang thông tin.