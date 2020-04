Khởi tố 4 nghi phạm ăn trộm lợn

Chiều 21.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 4 nghi phạm để điều tra về hành vi tham ô tài sản