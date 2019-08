Khởi tố bổ sung Lê Tấn Hùng về tội tham ô tài sản

Nghiêm trọng nhất trong các sai phạm về tài chính xảy ra tại SAGRI là việc ký khống hợp đồng, chi khống hàng chục tỉ đồng tiền tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

Theo hồ sơ, tài liệu do SAGRI cung cấp, 10 hợp đồng này đã được 2 công ty tổ chức thực hiện và các bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng, xuất hóa đơn tài chính và tất toán công nợ.

Tuy nhiên, qua xác minh với các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách đi nước ngoài do Tổng giám đốc SAGRI ký, không có người nào tham gia chuyến đi. Kết quả xác minh tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP.HCM), phát hiện 40/70 người lao động có tên trong danh sách đi nước ngoài không tham gia các chuyến đi nước ngoài do Sagri tổ chức, 30/70 người không có thông tin trên hệ thống của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.