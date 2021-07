Khởi tố 7 nghi phạm ném chất bẩn, mang vòng hoa đến nhà người dân đòi nợ

Ngày 27.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can để điều tra về hành vi ném chất bẩn, đem vòng hoa đến đe dọa người dân để đòi nợ