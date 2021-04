Khởi tố 9 bị can vụ nam thanh niên bị 'chôn sống'

Ngày 5.4, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 người trong vụ nam thanh niên bị “chôn sống” gây xôn xao những ngày qua.

Theo đó, 9 bị can (8 bị can ngụ tỉnh Nghệ An và 1 bị can ngụ tỉnh Hà Tĩnh) bị khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật . 5 nghi can khác liên quan đến vụ án đang được cơ quan công an xem xét để xử lý. Trong vụ án này, cơ quan công an xác định Nguyễn Trọng Dương (21 tuổi, ngụ TP.Vinh) là kẻ cầm đầu vụ việc.