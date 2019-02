Khởi tố băng cho vay nặng lãi

Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Út (32 tuổi, ngụ Hà Nội); Bùi Văn Đạt (26 tuổi), Nguyễn Trung Tín (30 tuổi), Dương Thanh Sang (18 tuổi, cùng ngụ Hòa Bình); Nguyễn Ngọc Quang (32 tuổi), Nguyễn Đức Hải (26 tuổi, cùng ngụ Hải Dương) và Nguyễn Văn Doanh (26 tuổi, ngụ Nam Định) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Qua công tác nắm tình hình, phát hiện một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình thường xuyên lui tới căn nhà ở tổ 43, KP.4C (P.Trảng Dài, TP. Biên Hòa) tụ tập ăn nhậu nên tối ngày 17.1, Công an P. Trảng Dài quyết định lập tổ công tác đến kiểm tra hành chính . Qua kiểm tra, công an xác định phần lớn các đối tượng có mặt tại đây đều là người từ các tỉnh, thành phía Bắc đến sinh sống. Nhiều người không có giấy tờ tùy thân và không đăng ký tạm trú tại địa phương theo quy định.

Làm việc với công an, chủ nhà Nguyễn Văn Út khai vừa đến mua căn nhà trên trước đó hơn 1 tuần. Số thanh niên có mặt tại đây đều là “anh em làm chung” trong hoạt động kinh doanh. Do không khai báo rõ ràng về ngành nghề kinh doanh nên Công an P. Trảng Dài tiến hành kiểm tra, khám xét căn nhà của Út thì phát hiện tại đây lưu giữ hàng trăm loại giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh… của rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt, công an đã phát hiện và thu giữ hơn 1.000 bản hợp đồng mua hàng trả góp và nhiều thùng carton chứa tờ rơi thông báo cho vay trả góp đang được cất giữ tại đây.