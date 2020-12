Khởi tố, bắt giam Chủ tịch HĐQT Công ty KingLand Trịnh Quốc Hưng

Tối 3.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Quốc Hưng (40 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư KingLand, để điều tra về hành vi " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".