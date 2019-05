Khởi tố bị can, bắt giam phụ huynh dâm ô, xâm hại 6 nữ sinh tiểu học

Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 24.4, ông Nguyễn Tấn Thành đưa con trai đi học ở một trường tiểu học trên địa bàn TP.Long Xuyên.

Khi vào trường, thấy 3 bé gái (cùng học lớp 1) đang ngồi trong lớp, ông Thành đã có hành vi sờ nựng, sờ vào vùng kín của các bé

Sau đó, các bé gái đã kể lại với cha mẹ việc này nên một phụ huynh gặp ông Thành cự cãi. Ông Thành đã nhận lỗi xin tha nhưng phụ huynh bé gái không đồng ý và báo công an.

Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, công an đã gặp 3 bé gái để làm rõ. Trong lúc công an thụ lý vụ việc, 3 phụ huynh của 3 bé gái khác cũng học lớp 1 trường tiểu học trên đã tố cáo với công an việc con cháu họ kể từng bị ông Thành sờ mó.

Ngày 24.4, Công an TP.Long Xuyên tạm giữ khẩn cấp ông Thành để điều tra làm rõ.