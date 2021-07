Khởi tố bị can đưa người Trung Quốc từ Đà Nẵng đi Lạng Sơn xuất cảnh trái phép

Ngày 14.7, đại tá Lê Văn Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với một bị can tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép.