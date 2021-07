Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Thừa Thiên - Huế

Ngày 15.7, ông Đoàn Minh Hải, Trưởng Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Phú Lộc vừa khởi tố vụ án tội “ Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người ” theo khoản 1, điều 240 Bộ Luật hình sự xảy ra tại thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc, nơi nhiều thôn bị phong tỏa, đang thực hiện giãn cách xã hội toàn xã do dịch bệnh Covid-19.