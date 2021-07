3 kịch bản sau 15 ngày giãn cách xã hội tại TP.HCM

Liên quan đến vấn đề sản xuất an toàn, ông Mãi thông tin trong thời gian qua TP.HCM tập trung cho mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế . Nhưng đến thời điểm này thì TP xác định phòng chống dịch là ưu tiên số một, đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng người dân được đặt lên trên hết và trước hết. Do đó, nơi nào an toàn thì mới tổ chức sản xuất, nếu chưa an toàn thì củng cố các điều kiện, khi nào an toàn thì mới sản xuất.