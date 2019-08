Khởi tố bị can thứ 31 trong đường dây sản xuất xăng giả liên quan Trịnh Sướng

Ngày 29.8, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Tĩnh (34 tuổi, trú Đồng Nai) để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả . Theo CQĐT, Tĩnh là nghi can thứ 31 bị khởi tố trong đường dây sản xuất, kinh doanh xăng giả liên quan nhiều tỉnh, thành.

Theo điều tra, từ giữa năm 2017 đến tháng 1.2019, Tĩnh nhiều lần chở dung môi từ TP.Cần Thơ về giao cho các cửa hàng xăng dầu tại Đắk Nông, để pha chế xăng A95 giả bán ra thị trường. Ngoài ra, Tĩnh còn nhiều lần trực tiếp pha chất bột màu để làm xăng giả dưới sự hướng dẫn của một số nghi can khác.

CQĐT còn niêm phong 6 xe bồn, 90 bồn chứa dung dịch hóa chất, 3 máy bơm, 50 kg chất bột tạo màu, 8 hộp chứa chất bột tạo màu, 15 can nhựa chứa chất lỏng tạo màu, 50 tỉ đồng, cùng nhiều hồ sơ , tài liệu có liên quan.

Như Thanh Niên đã thông tin, vừa qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh xăng giả do Trịnh Sướng (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Sóc Trăng), cầm đầu hoạt động từ năm 2017.