Khởi tố giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy liên quan vụ giết người

Chiều 14.4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy), Lê Quốc Đạt (34 tuổi, ngụ P.4, TX.Cai Lậy), Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, H.Cái Bè) và Nguyễn Ngọc Hậu (tự Hậu Mã Voi, 25 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, H.Cái Bè, cùng tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người

Trước đó, ngày 9.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp ông Ngưu cùng 3 bị can trên do liên quan đến vụ án giết người.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bi can, công an thu giữ 50 triệu đồng, 1 quả lựu đạn, 1 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 11.3, bà Võ Thị Mười (43 tuổi, ngụ H.Cai Lậy) điều khiển xe gắn máy chở ông Trần Văn Định lưu thông trên QL1 theo hướng từ Cái Bè về Cai Lậy. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Mỹ Thành Nam, H.Cai Lậy thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe gắn máy dùng chiều dùng vật nhọn đâm vào vùng bụng. Sau khi bị đâm, bà Mười được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bị can Ngưu do ghen tuông nên thuê người đánh “dằn mặt” ông Định, nhưng kẻ ra tay lại đâm trúng bà Mười.

Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án giết người này.