Khởi tố hàng loạt cán bộ quản lý thị trường tiếp tay sách giáo khoa giả

Chiều 23.7, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bắt tạm giam đối với Lê Việt Phương, nguyên Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14; Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội Quản lý thị trường số 14, thuộc Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội.

Các bị can này có liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa xảy ra tại Công ty CP in và văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát và các đơn vị có liên quan.

Trước đó, C03 đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 bị can , để điều tra về tội danh “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Trong số này, có Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát; Hoàng Mạnh Chiến, Giám đốc Công ty CP in và văn hóa truyền thông Hà Nội.

Như Thanh Niên đã phản ánh, trong các ngày 18 - 22.6, C03 phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (đều thuộc Bộ Công an) và Nhà xuất bản Giáo dục bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại các xưởng in, gia công sách của các doanh nghiệp nêu trên.