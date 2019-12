Khởi tố kẻ dụ bé gái 15 tuổi quan hệ tình dục dẫn đến mang thai

Ngày 10.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Đại (Bến Tre) tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đoàn Quang Tuyn (25 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận, TT.Bình Đại, H.Bình Đại) để điều tra về hành vi “ Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi ”.