Khởi tố kẻ trộm ô tô ở Đà Nẵng

Ngày 21.2, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Cường (32 tuổi, ngụ thôn Tà Lang, xã Hải Phúc, H. Đakrông, Quảng Trị) 3 tháng để làm rõ vụ trộm ô tô hi hữu ở Đà Nẵng.