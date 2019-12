Hé lộ đường dây phù phép xe sang ở Đà Nẵng?

Ngày 16.12, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết cơ quan này vẫn đang mở rộng điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, sau khi khép lại vụ án trộm ô tô Lexus

Thiếu gia trộm ô tô "như phim"

Trước đó, ngày 8.11 ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND Q.Ngũ Hành Sơn tuyên phạt Lê Văn Tùng (27 tuổi) 8 năm tù, Vi Quang Vinh (24 tuổi, cùng quê H.Cẩm Khê, Phú Thọ) 7 năm tù cùng tội trộm cắp tài sản.

Trong đó, "thiếu gia trộm ô tô" Lê Văn Tùng có nhân thân rất xấu với 1 bản án ma túy, 4 lần đánh người, gây rối bị phạt hành chính, Tùng sống sang chảnh tại một căn biệt thự ở H.Vân Giang (Hưng Yên), tụ tập nhiều đàn em bất hảo

Ô tô Lexus Ngọc mua 1,95 tỉ đồng, bán lại 1,25 tỉ đồng nhưng Tùng không mua Ảnh: Nguyễn Tú

Theo bản án, ngày 10.5.2018, bà Đỗ Kim Ngọc (36 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) mua ô tô Lexus RX 350 đứng tên Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Tân Kiếm từ Đào Hà Phương (37 tuổi, ngụ 346 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM) với giá 1,95 tỉ đồng. Tháng 3.2019, Vũ Văn Nghị (29 tuổi, ngụ 62 đường 16, Q.8, cùng TP.HCM) cùng Ngọc lái xe ra Hà Nội bán cho Tùng với giá 1,25 tỉ đồng nhưng Tùng không mua. Ngọc gửi xe ở chung cư Thanh Hà Cienco 5 (Q.Thanh Oai, Hà Nội) rồi đi khám bệnh thì gặp bị hại Trần Thị Thanh Mỹ (37 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Chiếc xe được đưa từ Nam Định về, trong một gara khi đang "phù phép" đổi màu sơn từ đen thành trắng Ảnh: Nguyễn Tú

Bà Mỹ khai được Ngọc khoe chuyên bán xe cũ và mời mua xe Lexus nhưng bà Mỹ từ chối vì muốn mua xe mới với giá dưới 1 tỉ đồng. Sau nhiều lần bị thuyết phục, Mỹ đồng ý mua xe giá 1,3 tỉ đồng. Ngày 20.4, Ngọc, Nghị ra Hà Nội gặp Tùng nhờ lấy ô tô đã gửi trước đó và về căn biệt thự của Tùng để nghỉ. Sáng 21.4, Tùng lắp định vị vào ô tô trên và chạy xe này đi làm thêm một chìa khóa từ rồi trả xe để Ngọc, Nghị chạy vào Đà Nẵng, Ngọc nhờ Nghị viết giấy bán xe cho Mỹ, không qua công chứng.

Thiếu gia trộm ô tô chuyên nghiệp Lê Văn Tùng khi mới bị bắt Ảnh: Nguyễn Tú Đàn em Tùng là Vi Quang Vinh khi bị di lý về Đà Nẵng Ảnh: Nguyễn Tú

Sau đó, Tùng lái xe chở Vi Quang Vinh vào Đà Nẵng, định vị ô tô bà Mỹ, trộm lại xe, đưa xe Lexus đi Nam Định đổi màu sơn từ đen sang trắng. Quá trình bắt Tùng cũng ly kỳ hấp dẫn như phim. Khi công an đột kích vào căn biệt thự, Tùng và Vinh nhảy từ tầng 3 ra bên ngoài để tẩu thoát, nhưng vẫn bị bắt gọn. Khốn khổ vì mua phải xe gian Vụ án trộm xe sang đã khép lại, nhưng nhiều vấn đề chưa được làm rõ, đã mở ra một vụ án khác, hé lộ đường dây phù phép xe sang tinh vi. Nguyên do, theo bản án, ô tô Lexus RX 350 có số máy xe bị thay đổi, không rõ nguồn gốc.

Một số giấy tờ xe đang bị điều tra mở rộng về vụ án làm giả Ảnh: Nguyễn Tú

Giấy tờ xe có dấu hiệu làm giả, Công an quận trưng cầu giám định nhưng do chưa đủ phôi, mẫu con dấu, chữ ký của cơ quan hữu quan nên Phân viện Kỹ thuật hình sự tại Đà Nẵng từ chối giám định, Công an tiếp tục lưu giữ xe và các giấy tờ để điều tra dấu hiệu tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Chiếc xe hiện đang bị tạm giữ Ảnh: Nguyễn Tú

Bị hại Trần Thị Thanh Mỹ đề nghị công an làm rõ vai trò của bà Ngọc, ông Nghị, có hay không việc câu kết Tùng để trộm ô tô. Bà Mỹ còn cho rằng Ngọc tự xưng là thiếu tá công an, nên đề nghị bà Mỹ chờ một thời gian sẽ ra công chứng xe.

Nhưng theo lý lịch cá nhân, bà Ngọc sinh tại Trà Vinh, trình độ đại học , nghề nghiệp kinh doanh , chứ không phải công an. Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, dù ô tô Lexus giao dịch tiền tỉ, nhưng đây là xe nhập lậu, nên định giá chỉ còn 320 triệu đồng.

Tùng (bên phải) và Vinh lãnh lần lượt 8 và 7 năm tù Ảnh: Nguyễn Tú

Làm việc với Công an Q.Ngũ Hành Sơn, bà Ngọc thống nhất khi vụ án kết thúc, xe gian bị tịch thu, hóa giá sung công quỹ thì Ngọc chịu tiền hóa giá lấy xe ra, nếu bà Mỹ không muốn lấy xe thì trả lại xe và bà Ngọc trả lại 1,3 tỉ đồng.

TAND Q.Ngũ Hành Sơn cũng cho biết thêm, trong vụ trộm ô tô này, trường hợp bà Mỹ có yêu cầu dân sự, thì có quyền khởi kiện bà Ngọc để giải quyết bằng một vụ án dân sự khác.