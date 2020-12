Khởi tố Mai Xuân Bình, kẻ dùng lựa đạn giả cướp ngân hàng Agribank

Ngày 9.12, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Xuân Bình (21 tuổi, ngụ Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Mai Xuân Bình là kẻ đã xông vào Phòng giao dịch Hóa An của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) , chi nhánh Bắc Đồng Nai (P.Hóa An, TP.Biên Hòa), dùng lựu đạn giả uy hiếp nhân viên để cướp tài sản.