Khởi tố nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp

Tại Công an xã Tiến Lợi (địa phương, nơi cư trú của ông Điệp), cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục tố tụng Ảnh: Quế Hà Chiều nay 16.12, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy Phan Thiết; nguyên Chủ tịch HĐND TP.Phan Thiết. Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, chiều nay 16.12, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can (cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với ông Đỗ Ngọc Điệp , nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy; nguyên Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết về tội “ Vi phạm các quy định về quản lý đất đai ” theo điều 229 của Bộ luật Hình sự. Ngay trong chiều nay, quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cùng với ông Điệp, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận còn thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Hồ Khải và khởi tố cho tại ngoại bị can Nguyễn Trí (đều là nhân viên hợp đồng Phòng TN-MT TP.Phan Thiết).

Ông Đỗ Ngọc Điệp chủ trì một cuộc họp báo khi còn làm Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Ảnh: Quế Hà

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó Tỉnh ủy Bình Thuận đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Ngọc Điệp

Theo thông báo kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận, trong thời gian giữ chức Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (giai đoạn từ năm 2016 đến 9.2018), ông Điệp đã ký phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của các xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, ông Điệp trực tiếp ký 32 quyết định và liên đới chịu trách nhiệm khi cấp phó ký 100 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn (hơn 17 ha) không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, ông Điệp đã thiếu kiểm tra công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn TP.Phan Thiết và xử lý các vi phạm trên lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị; để hình thành nhiều điểm dân cư tự phát, không đúng quy hoạch, kế hoạch làm phá vỡ quy hoạch phát triển.