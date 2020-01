Khởi tố nữ cộng tác viên tạp chí cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp

Ngày 3.1, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Thị Thu (31 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về về tội cưỡng đoạt tài sản