Khởi tố 2 người tự xưng phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Ngày 14.12, đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nhâm Tiến Dũng (49 tuổi, trú thôn 10, xã Vạn Thọ, H.Đại Từ, Thái Nguyên) và Trịnh Thị Hoài (28 tuổi, trú khối 5, TT.Thanh Chương, H.Thanh Chương, Nghệ An) tự xưng phóng viên về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.