Khởi tố 'nữ quái' ở Phú Quốc làm giả giấy tờ đất để lừa đảo

Ngày 4.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Quốc(Kiên Giang) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú (do có con dưới 36 tháng tuổi) đối với Trần Thị Oanh (38 tuổi, ngụ khu phố 5, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc) về tội làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản