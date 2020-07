Khởi tố Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và 2 lãnh đạo sở

Ngày 11.7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh khám xét đối với 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ thuộc UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan của TP để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can gồm: Trần Vĩnh Tuyến (55 tuổi), Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Trần Trọng Tuấn (51 tuổi), Phó chánh văn phòng Thành ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM; Phan Trường Sơn (53 tuổi), Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, nguyên Trưởng phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng TP.HCM; Trần Quốc Đạt (57 tuổi), Phó trưởng phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng TP.HCM và Lê Tấn Hòa, chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM. Trong đó, các ông Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam.

Theo C01, các bị can nêu trên bị khởi tố do có sai phạm liên quan đến vụ án tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại SAGRI. Trước đó, tháng 7.2019, C01 khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo SAGRI, trong đó có ông Lê Tấn Hùng , nguyên Tổng giám đốc SAGRI; Nguyễn Thị Thúy, Kế toán trưởng; Vân Trọng Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Thành Mỹ, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư… Đến cuối tháng 8.2019, C01 khởi tố bổ sung đối với Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thị Thúy về tội tham ô tài sản.

Không ảnh hưởng đến Đại hội Đảng bộ TP.HCM Chiều 11.7, bên lề kỳ họp HĐND TP.HCM, trao đổi với Thanh Niên về việc Bộ Công an khởi tố 2 bị can là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM (ông Trần Vĩnh Tuyến ) và Thành ủy viên (ông Trần Trọng Tuấn - PV) có ảnh hưởng gì đến Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X sắp tới, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết Đại hội Đảng bộ là quá trình chuẩn bị lâu dài nên một con người cụ thể sẽ không ảnh hưởng nhiều. Thành ủy sẽ họp bàn để sớm có nhân sự bổ sung, đảm bảo công tác điều hành, chỉ đạo của UBND TP. “Mỗi kỷ luật của Đảng đều là một sự đau xót”, ông Nhân chia sẻ và cho biết Thành ủy sẽ xem xét tư cách thành ủy viên của 2 cán bộ vi phạm theo quy trình của Đảng. HĐND TP.HCM cũng tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Tuyến và ông Tuấn. Sỹ Đông

Trưa 11.7, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, C01 đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can. Cụ thể, khoảng 12 giờ cùng ngày, công an đã khám xét nơi ở của ông Trần Vĩnh Tuyến tại chung cư The Manor (đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh); khám xét nơi ở của ông Trần Trọng Tuấn tại chung cư H2 (196 Hoàng Diệu, P.8, Q.4). Sau khi khám xét, công an thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án.