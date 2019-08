Bị can Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản

Liên quan đến quyết định khởi tố vụ án hình sự “tham ô tài sản” trên, có 7 bị can bị khởi tố, trong đó có 6 bị can bị bắt tạm giam.

Cụ thể, tại SAGRI, bị can Lê Tấn Hùng , 56 tuổi, nguyên tổng giám đốc và bị can Nguyễn Thị Thúy, 53 tuổi, nguyên kế toán trưởng cùng bị khởi tố về tội “tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, điều 353 bộ luật Hình sự 2015 (cả 2 bị can này đã bị bắt tạm giam vào ngày 6 - 7.8, sau khi cùng bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”).