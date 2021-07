Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Mở rộng điều tra vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện (BV) Tim Hà Nội, ngày 29.7, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can , thực hiện các lệnh ngăn chặn, bắt tạm giam đối với Phạm Huy Lập, Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga và Phạm Thị Kim Oanh, Kế toán trưởng công ty này, cùng tội danh “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, chiều 13.5, C03 đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can. Trong số này, có 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ và cán bộ đương nhiệm BV Tim Hà Nội, gồm Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Thị Dung Hạnh, Kế toán trưởng; Đoàn Trọng Bình, nguyên Phó phòng Vật tư; Nghiêm Tuấn Linh, nguyên Phó phòng Vật tư. 3 bị can còn lại là Trần Phú Hưng (Tổng giám đốc) và Nguyễn Hồng Dũng (Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư định giá AIC VN - Công ty AIC VN), Nguyễn Trung Dũng (chuyên viên thẩm định giá Công ty AIC VN).