Khởi tố thêm hai người trong vụ "trùm" giang hồ chỉ đạo đàn em bắn chết người

Liên quan đến vụ bắn chết ông Đ.Q.L. (48 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang) xảy ra ngày 25.7 tại TP.Tân An (Long An), ngày 10.8, Phòng 6 - Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng thêm 2 bị can. Như vậy, đến nay, trong vụ án này, công an đã bắt 5 bị can.

5 bị can gồm: Tô Nhựt Khanh (27 tuổi, ngụ Ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, được cho là "trùm" giang hồ ở Tiền Giang), Trần Trung Thành (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Lê Thanh Phúc (27 tuổi), Phạm Huỳnh Phúc Thiện (18 tuổi), Võ Tuấn Vũ (20 tuổi, đều ngụ tỉnh Tiền Giang).

Trong các bị can nêu trên, Khanh được xác định là cầm đầu, chủ mưu trong vụ án, đã chỉ đạo và đưa súng cho đàn em đi bắn ông L.

Thành là người cầm súng bắn chết nạn nhân

Đến chiều 10.8, Cơ quan công an đã tống đạt các lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Trung Thành và Lê Thanh Phúc về hành vi giết người.

Tiến hành khám xét, công an thu giữ tang vật, phương tiện gây án gồm: 1 xe mô tô, 4 súng tự chế dạng rulo bắn đạn thể thao quốc phòng, 2 súng tự chế bắn đạn hoa cải, 1 súng tự chế dùng để bắn chim, 1 súng bắn điện, 1 đầu súng bắn điện, 4 thanh kiếm bằng kim loại, 2 dao xếp, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây gậy 3 khúc, 1 khóa còng số 8, 39 viên đạn hoa cải, hơi cay và đạn thể thao quốc phòng, 4 vỏ đạn.

Chiếc xe máy dùng làm phương tiện gây án