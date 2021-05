'Khởi tố từng con người cụ thể chứ không phải Hội thánh truyền giáo Phục Hưng'

Trưa 30.5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM họp khẩn dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng dự.

Khởi tố vụ án lây lan Covid-19 liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết chùm lây lan dịch bệnh liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (Q.Gò Vấp) đã trở thành ổ dịch lớn, đây là vụ việc nghiêm trọng, nhiều người dân bức xúc về vấn đề này.

Công an TP.HCM đã trao đổi thống nhất với UBND Q.Gò Vấp, giao Công an Q.Gò Vấp khởi tố vụ án theo điều 240 bộ luật Hình sự, Viện KSND Q.Gò Vấp sẽ giám sát quá trình điều tra vụ án. Sắp tới, cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra, cá nhân nào có đầy đủ dấu hiệu vi phạm thì sẽ khởi tố bị can.