Ngày 16.12, Công an TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, Cơ quan điều tra Công an TX.Hương Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Phụ (41 tuổi, trú tại P. Hương Văn, TX.Hương Trà) để điều tra hành vi phá hoại rừng tự nhiên trên địa bàn