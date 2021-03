Khởi tố Vũ 'nhôm' tội đưa hối lộ

Hôm qua 5.3, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ “nhôm” , Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội đưa hối lộ.

Ngoài Vũ “nhôm”, còn có Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) cũng bị khởi tố lần này về tội môi giới hối lộ.

Vũ “nhôm” và những cú bắt tay bạc tỉ với lãnh đạo 4 doanh nghiệp

Theo thiếu tướng Tô Ân Xô, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang điều tra vụ án “đưa hối lộ”, “môi giới hối lộ” xảy ra tại TP.Hà Nội theo Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-VPCQCSĐT-P4 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 25.2.2021 của C01.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, C01 đã ban hành các quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự “môi giới hối lộ” và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “đưa hối lộ”, đồng thời khởi tố Vũ “nhôm”.

Riêng bị can Hòa, C01 đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hòa về tội “môi giới hối lộ”. Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng.

Bị can Vũ “nhôm” đang phải chấp hành nhiều bản án khác nhau, đây là vụ án thứ 5 mà Vũ phải đối mặt. Trước đó, năm 2017, Cơ quan ANĐT Bộ Công an, khởi tố, bắt Vũ "nhôm" về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước . Trong vụ án này, cuối tháng 7.2018, Vũ bị phạt 9 năm tù, tại phiên tòa phúc thẩm, Vũ được giảm án 1 năm tù.

Cuối tháng 12.2018, trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, Vũ đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng, Vũ bị tuyên phạt 17 năm tù.