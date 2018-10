Khởi tố vụ vận chuyển hơn 308 kg ma túy đá trên QL 1A

Ngày 19.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nghi can cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.