Khống chế vụ cháy thứ hai tại rừng đặc dụng

Khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khu vực rừng đặc dụng này (chủ yếu là thông 30 năm tuổi) phát hỏa nên báo cơ quan chức năng. Hàng trăm người cùng nhiều phương tiện được điều động đến hiện trường chữa cháy và bảo vệ tuyến đường điện cao thế 220 kV. So với vụ cháy chiều 15.8, vụ này thuận lợi hơn về địa hình nên lực lượng chữa cháy sớm tiếp cận khống chế đám cháy.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Viết Ngọc Vinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP.Huế, cho hay vụ cháy rừng chiều 16.8 xảy ra tại khu vực rừng đặc dụng do Thành đội Huế quản lý, diện tích thiệt hại không lớn. Còn vụ cháy rừng chiều 15.8 gây thiệt hại hoàn toàn gần 1,9 ha rừng đặc dụng (chủ yếu thông 30 năm tuổi, do Thành đội Huế và UBND P.An Tây quản lý). Hiện Công an TP.Huế đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, trong đó làm rõ nghi vấn cháy rừng do thắp hương hoặc đốt vàng mã ngày rằm gây ra.