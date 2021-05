Không để hình thành các băng nhóm tội phạm lộng hành tại TP.HCM

Trước những diễn biến phức tạp về tội phạm thời gian qua, chiều 20.5, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM - cho biết, cần đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” ; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án.

Ngoài ra, đại tá Quang cũng cho rằng cần mạnh tay, xử lý nghiêm, đấu tranh với tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe , danh dự, nhân phẩm con người, xâm phạm sở hữu; tội phạm sử dụng công nghệ cao , tội phạm lợi dụng yếu tố không gian mạng để xâm hại an ninh trật tự (ANTT); tội phạm có yếu tố nước ngoài; tội phạm tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép...

Đại tá Quang nhấn mạnh: "Không để hình thành các băng nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về ANTT và tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.HCM".

Trả lời PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Sỹ Quang phân tích thêm, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn tuy được giữ vững ổn định, tội phạm được kiềm chế và kéo giảm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp. Các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm cũng biến thiên theo khi xuất hiện các quan hệ, giao dịch mới trong đời sống sinh hoạt, hoạt động của cộng đồng, nguy cơ tai nạn giao thông, cháy nổ còn tiềm ẩn gia tăng phức tạp...

Đại tá Quang cho biết, trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an , Thành ủy, UBND TP, Công an TP đã vừa tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 ; vừa nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công tác nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn TP.