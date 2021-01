Không khí lạnh cường độ mạnh: Bắc bộ rét đậm, rét hại, dự báo vùng núi cao có băng, tuyết

Dự báo từ đêm nay (16.1), bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc của Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Trung bộ và một số nơi ở nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, trong đêm 16.1 và sáng 17.1, các tỉnh Bắc bộ có mưa và mưa nhỏ.

Dự báo từ ngày 17.1, khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ chuyển rét đậm, rét hại. Các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang và Lào Cai nằm trong vùng trọng tâm rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8 - 12 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C. Đặc biệt, vùng núi cao các tỉnh phía bắc có nơi dưới 0 độ C, có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết . Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 18 độ C. Khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên từ ngày 17.1 có rét về đêm và sáng.