Kích hoạt 'tổ an toàn Covid-19' tại các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội

Lên kịch bản ứng phó dịch từng cấp độ

Tính đến 17.5, Hà Nội có 7 ca dương tính với Covid-19 là công nhân lao động (CNLĐ). Trong đó, có 3 ca là công nhân Công ty Panasonic , Công ty Vico (KCN Bắc Thăng Long); 3 ca là CNLĐ Công ty Sland (xã Hiền Giang, H.Thường Tín) và 1 nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn. Một số nhà máy, phân xưởng đã bị phong tỏa, nhiều CNLĐ bị cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Mặc dù các ca bệnh đều đã khống chế, song trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là sau khi một số địa phương bùng phát dịch tại KCN, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.Hà Nội đã có công văn hỏa tốc về việc thành lập "tổ an toàn Covid-19" trong các đơn vị. Ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội, cho hay: “Nhiệm vụ của tổ an toàn là hướng dẫn, nhắc nhở công nhân trong phòng chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe công nhân; hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cơ quan chức năng truy vết F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp trong công ty khi công ty có người mắc bệnh hoặc phải cách ly. Hàng ngày lập danh sách những nhóm đối tượng có nguy cơ, những người về từ khu vực có bệnh nhân, ổ dịch để sẵn sàng truy vết khi cần thiết”.

Sáng 19.5: Thêm 31 ca mắc Covid-19 tại TP.HCM, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn

Theo LĐLĐ TP.Hà Nội, thành viên “tổ an toàn Covid-19” phải là NLĐ trực tiếp làm việc tại tổ sản xuất, có am hiểu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tự nguyện, gương mẫu, có uy tín đối với CNLĐ. Mỗi tổ sản xuất hoặc bộ phận tương đương của các cơ sở sản xuất kinh doanh ít nhất phải thành lập 1 “tổ an toàn Covid-19” hoạt động kiêm nhiệm. Trường hợp tổ sản xuất có đông người lao động (NLĐ) thì có thể thành lập nhiều “tổ an toàn Covid-19” để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Ngoài ra, LĐLĐ TP.Hà Nội khuyến khích DN đầu tư, lắp đặt buồng khử khuẩn tự động tại cổng ra vào DN, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, DN phải xây dựng kịch bản ứng phó ở từng cấp độ khi có F3, F2, F1, F0 và tình huống bị phong tỏa; tránh bị động, bất ngờ.

Để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho NLĐ, LĐLĐ TP.Hà Nội phối hợp với Ban quản lý các KCN - KCX tăng cường phòng chống dịch. Trong đó, yêu cầu công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở các khu vực tập trung đông người như: bếp ăn, căng tin; cổng ra vào; kiểm soát chặt chẽ CNLĐ trước khi vào ca làm việc (đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay…). “Chúng tôi đề nghị công đoàn vận động CNLĐ không di chuyển ra khỏi nơi cư trú; hạn chế tiếp xúc; thực hiện khai báo, cách ly trung thực. Sử dụng hiệu quả mạng xã hội (Facebook, Zalo...) để thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn NLĐ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, ông Thường nói.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó trưởng ban quản lý các KCN - KCX Hà Nội, cho biết các đơn vị đều phải có phương án khi có trường hợp nhiễm bệnh như: phối hợp với UBND quận, huyện nơi DN hoạt động và Ban quản lý thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thần tốc truy vết và xử lý triệt để, không để lây lan bùng phát dịch bệnh tại DN.

Triển khai đến từng phân xưởng, tổ sản xuất

Sau khi nhận được công văn hỏa tốc, từ tuần này, nhiều DN đã “kích hoạt” tổ an toàn Covid-19”. Bà Hoàng Thị Thu Hồng, Phó chủ tịch Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, cho biết đến 18.5, đã có 28/52 đơn vị báo cáo có quyết định thành lập 220 “tổ an toàn Covid-19”, với 640 thành viên tại từng bộ phận, chuyền may. “Chúng tôi nhấn mạnh, mỗi tổ sản xuất hoặc phân xưởng sản xuất phải thành lập ít nhất 1 “tổ an toàn Covid-19”, hoạt động kiêm nhiệm. Trường hợp tổ sản xuất hoặc phân xưởng sản xuất có đông NLĐ thì có thể thành lập nhiều “tổ an toàn Covid-19” để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ”, bà Hồng nói.

Ông Đinh Quang Dương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Yamaha Motor VN (KCN Nội Bài), cũng cho biết công ty hiện có gần 100 CNLĐ thuộc diện F1, F2 và F3 đang cách ly. Chỉ cần 1 NLĐ nhiễm Covid-19, cả dây chuyền, thậm chí cả DN phải ngừng sản xuất. Vì vậy, việc thành lập tổ an toàn sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc truy vết dịch Covid-19.

“Công ty đã có mạng lưới an toàn vệ sinh cơ sở, chính lực lượng này sẽ là nòng cốt của tổ an toàn Covid-19. Chúng tôi đã thành lập 39 tổ. Hàng ngày, các thành viên của tổ nắm bắt tình hình NLĐ, những người liên quan đến vùng dịch, tiếp xúc với các F1, F2, F3… để cập nhật và báo cáo thông tin về ban chỉ đạo trước 8 giờ sáng. Tham gia tổ an toàn, các tổ trưởng sẽ có thêm trợ cấp chống dịch. Với các F1, F2 và F3 khi nghỉ cách ly vẫn được hưởng hương, nên NLĐ rất tự giác khai báo”, ông Dương thông tin.