Kiểm tra ma túy tài xế xe container, người đòi 'né', người muốn 'công an quyết liệt'

tin liên quan Trung tá Huỳnh Trung Phong: CSGT TP.HCM sẽ ra quân kiểm tra các tài xế Liên tiếp trong hai ngày 12 và 13.1, các cơ quan chức năng Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã kiểm tra tổng số 48 tài xế, phụ xe container ra vào các cụm cảng 622 và Phúc Long ICD và Tâm Cảng Thủ Đức DEPOT (P.Trường Thọ). Kết quả đã có 5 tài xế, 2 phụ xe dương tính với ma túy tổng hợp.

P.Trường Thọ (Q.Thủ Đức) được xem là địa phương đầu tiên trên địa bàn TP.HCM lên kế hoạch kiểm tra ma túy đối với tài xế container ra vào cảng.

Trong khi các tài xế “có tật giật mình" lên các diễn đàn dành cho cánh tài xế kêu gọi “đồng nghiệp” không lái xe vào khu vực có cơ quan chức năng kiểm tra thì cũng có rất nhiều tài xế ủng hộ việc làm này của cơ quan chức năng.

Có mặt cùng đoàn kiểm tra của Q.Thủ Đức chiều 13.1, PV Thanh Niên đã ghi nhận trong số 30 tài xế, phụ xe bị kiểm tra thì phát hiện 3 tài xế, 1 phụ xe dương tính với chất ma túy.

4 người bị phát hiện sử dụng ma túy khi lái xe đều thừa nhận là sai và nguy hiểm.

Số các tài xế không sử dụng ma túy đều vui vẻ hợp tác và đồng tình với việc làm này của cơ quan chức năng.

Ảnh: Công Nguyên Dụng cụ sử dụng ma túy phát hiện trên xe container

Tài xế Đinh Văn Hiến sau khi bị dừng xe và kiểm tra có kết quả âm tính với ma túy, cho biết: “Tôi đồng ý việc chốt chặn kiểm tra ma túy đối với các tài xế xe container. Vì hiện nay có nhiều tài xế đua đòi sử dụng ma túy rất nguy hiểm khi lái xe”.

Tài xế Nguyễn Tấn Thuận cũng chia sẻ: “Mình không chơi ma túy nên không sợ gì việc công an kiểm tra. Mong công an làm việc quyết liệt để đảm bảo an toàn giao thông, không làm ảnh hưởng đến các tài xế khác”.

Sau khi được trả giấy tờ để tiếp tục lưu thông, tài xế Mai Trọng Điệp cho biết: “Nếu tiến hành kiểm tra tại cảng Cát Lái, Q.2, tôi đảm bảo nhiều tài xế container sẽ 'dính'. Nhiều tài xế hiện nay xem ma túy như liều thuốc an thần để tỉnh táo khi lái xe”.

Ảnh: Công Nguyên Một tài xế container sử dụng ma túy bị phát hiện

Sáng 14.1, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND Q.2 (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo Công an Q.2 lên kế hoạch chi tiết để kiểm tra xử lý tình trạng tài xế container sử dụng ma túy ra vào các cảng trên địa bàn.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng công an Q.Thủ Đức, cũng cho biết việc các cơ quan chức năng liên ngành Q.Thủ Đức chốt chặn kiểm tra, xử lý tài xế container sử dụng ma túy mà điều cần thiết.