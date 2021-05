Kiên cường tuyến đầu chống dịch

Là người tham gia điều trị cho các BN ngay từ đợt dịch đầu tiên , BS Phúc cho biết: “Chưa bao giờ BV chúng tôi tiếp nhận lượng BN lớn như hiện nay, bao gồm các ca nặng tại các tỉnh phía bắc. Vì thế, việc bố trí nhân lực cũng như có các phương án điều trị tối ưu cho các ca bệnh nặng là vấn đề khó, nhưng vẫn luôn hoàn thành, vì sức khỏe và sinh mạng người bệnh”. Theo BS Phúc, đợt dịch này với lượng BN lớn kèm theo nhiều BN có bệnh nền rất nặng, can thiệp nhiều thủ thuật, do đó điều dưỡng và BS được huy động tăng gấp 3 lần so đợt dịch trước. Ngoài ra, điều trị ca nặng lần này cũng khó khăn hơn nhiều, vì không chỉ có lượng BN lớn, các ca mắc Covid-19 nặng đều có bệnh nền nặng cần can thiệp và cần nhiều trang thiết bị điều trị hơn cho quá trình điều trị.