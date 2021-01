Kiên Giang: Bắn 180 dàn pháo hoa mừng Phú Quốc lên thành phố

Theo thượng tá Nguyễn Thành Ân, đến trưa 8.1, mọi công tác tiếp nhận, vận chuyển pháo hoa và thiết bị bắn pháo hoa, lắp đặt dàn pháo hoa đã cơ bản hoàn thành. Công tác chuẩn bị có sự phối hợp chặt chẽ của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Phú Quốc và các lực lượng công an, y tế.

Trong quá trình thiết lập trận địa bắn pháo hoa, các cán bộ, chiến sĩ đã đặt an toàn về phòng, chống cháy nổ lên hàng đầu. Trong chiều cùng ngày, Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang tiếp tục hoàn thành 100% công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng kiểm soát quân sự phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP.Phú Quốc bảo vệ an toàn khu vực bắn pháo hoa; hiệp đồng với Ban tổ chức buổi lễ bảo đảm công tác chuẩn bị và thực hành bắn pháo hoa.