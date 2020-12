Kiên Giang: Bắt 'nóng' nghi phạm giết người cướp tài sản sau 48 giờ gây án

Ngày 17.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tiên (Kiên Giang) thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thảo (20 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, H.Giang Thành, Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người

Khoảng 1 giờ ngày 13.12, Công an TP. Hà Tiên nhận tin báo có vụ án giết người cướp tài sản xảy tại một quán cà phê võng, thuộc P.Tô Châu, TP.Hà Tiên. Xác định vụ việc rất nguy hiểm, hung thủ ra tay với nạn nhân hết sức manh động, Công an TP.Hà Tiên đã báo vụ việc lên Công an tỉnh Kiên Giang