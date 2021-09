Kiên Giang: Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ huy tổ chống dịch Covid-19 trên địa bàn Rạch Giá

Tổ chỉ huy có 11 thành viên, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có quyền trưng dụng công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chỉ huy có nhiệm vụ chỉ huy trực tiếp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.Rạch Giá, như áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh; xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trong phòng chống dịch , xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trước diễn biến của dịch bệnh… Chỉ đạo bảo đảm công tác an dân, an sinh, trật tự, an toàn xã hội, thiết lập các chốt kiểm soát phục vụ công tác phòng chống dịch; chỉ đạo nhanh các chính sách hỗ trợ người lao động , người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…