Kiên Giang: Chửi thề trong lúc hát karaoke, bị người đi đường chém trọng thương

Trước đó vào tối 15.1, anh Danh The (23 tuổi, ngụ chung xã với Được) cùng một số người khác nhậu và hát karaoke tại nhà của ông Danh Phol (thuộc ấp An Hòa, xã Vĩnh Phước B, H.Gò Quao). Trong lúc hát, do thùng loa mất kết nối âm thanh nên một người trong nhóm của anh Danh The “chửi thề”. Khi đó, Danh Được và một người bạn của mình chạy xe máy ngang qua đây, nghe và tưởng là có người chửi mình nên dừng lại hỏi chuyện.