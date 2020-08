Kiên Giang: Khởi tố 3 nghi phạm đưa người ra nước ngoài trái phép

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 bị can về tội tổ chức đưa người khác trốn ra nước ngoài trái phép , gồm: Hà Văn Đức (quê Nghệ An), Chau Lêng (65 tuổi) và Hứa Văn Chướng (48 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Tiên, Kiên Giang và hành nghề xe ôm).