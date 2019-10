Kiên Giang: Phá sòng bạc trong căn nhà ven sông, thu giữ gần nửa tỉ đồng

Khoảng 11 giờ ngày 9.10, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an H.Châu Thành bất ngờ kiểm tra căn nhà ven sông thuộc ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B, H.Châu Thành (Kiên Giang), bắt quả tang hàng chục người đang tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, công an tạm giữ 12 người, 1 bộ tài xỉu, hơn 10 xe máy và số tiền gần 500 triệu đồng.