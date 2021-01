Kiên Giang: Thuê ô tô rồi gắn biển số giả để vận chuyển thuốc lá lậu

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 18.1, lực lượng Công an H.Châu Thành cho dừng phương tiện để kiểm tra thì bắt quả tang Tân sử dụng xe ô tô chở hàng cấm trên tuyến QL61 (đoạn thuộc TT.Minh Lương, H.Châu Thành). Tang vật thu giữ gồm 7.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tại cơ quan công an, Tân khai nhận do cần tiền thuê nhà trọ và nuôi vợ con nên nhận lời vận chuyển thuê thuốc lá lậu cho một đầu nậu từ An Giang về Hậu Giang, nếu trót lọt sẽ được trả công giá 4 triệu đồng/chuyến. Thấy dễ kiếm tiền, Tân thuê xe ô tô 7 chỗ rồi làm biển số giả của tỉnh Hậu Giang (94.A-134.29), sau đó đến An Giang gặp đầu nậu nhận số thuốc lá trên, nhưng khi vừa về đến TT.Minh Lương thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.